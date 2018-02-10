Московских автомобилистов в субботу попросили "уступить дорогу" коммунальным службам. Водителей призывают временно отказаться от использования личного транспорта, чтобы поспособствовать уборке снега.

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" подчеркнули, что сегодня на уборку сугробов вышли инициативные сотрудники. Именно поэтому сознательным москвичам необходимо принять участие в устранении последствий снегопада.

Автомобили на дорогах мешают снегоуборочным машинам выполнять свои ключевые функции, поэтому в выходные их рекомендуется оставить у домов или в гаражах, передает Агентство городских новостей "Москва".