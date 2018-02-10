Инновационную разработку 4D реальности представили американские ученые. Сотрудникам Калифорнийского университета удалось в буквальном смысле «взломать» человеческий мозг, заставив его ощущать то, чего нет на самом деле.

Во время работы над созданием так называемых виртуальных 4D очков нейробиологам удалось «перехитрить» те области человеческого мозга, что отвечают за взгляд и реакцию на различные прикосновения. Мозг начинает ощущать прикосновения, которых не существует в реальности. Люди в прямом смысле слова чувствуют то, чем до них дотрагиваются в фильме, причем чувства обостряются, когда режиссеры создают эффект приближения объектов, сообщает vladtime.

Несмотря на то, что в специалисты планируют использовать уникальную разработку для более детального изучения неизведанных областей мозга, развлекательной индустрии и мировому кинематографу чудо-очки очень придутся по вкусу.