Экс-глава секретной программы Пентагона раскрыл главную тайну НЛО

Луис Элизондо - бывший глава секретной программы Пентагона по исследованию инопланетных цивилизаций рассказал, что главная тайна инопланетян в умении управлять пространством. Кроме того, их корабли очень маневрены и развивают сверхскорости. Именно поэтому НЛО удается в большинстве случаев оставаться невидимыми.

Очевидцы практически одинаково описывают гостей из других цивилизаций. А про их средства передвижения и вовсе говорят одно и то же. Как известно, инопланетные корабли могут без проблем развивать сверхзвуковые скорости, сложно маневрировать в небе, могут внезапно останавливаться и так же внезапно исчезать.

Как считает Элизондо, достичь таких высот люди пока не могут, вот у братьев по разуму более обширных познаниях в физике и квантовой механике. По мнению экспертов, «проворачивать» подобные манёвры у пришельцев получается благодаря использованию большого количество энергии и деформации пространства-времени, пишет vistanews.