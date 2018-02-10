Роспотребнадзор выпустил предупреждение для граждан перед началом Масленицы

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для граждан страны перед началом Масленицы. Специалисты просят россиян соблюдать ряд правил, которые помогут им избежать неприятных ситуаций в праздники.

В ведомстве порекомендовали очень внимательно выбирать готовые блины и не покупать их в местах несанкционированной торговли. Кроме того, на территориях массовых гуляний следует присмотреться к условиям, в которых готовятся и хранятся продукты и определить, соблюдают ли сотрудники точки правила гигиены, передает Агентство городских новостей "Москва".

Роспотребнадзор призывает не переедать блинов, поскольку они являются довольно тяжелой пищей, состоящей из муки, молока и яиц. Желательно чередовать это лакомство с овощами и фруктами. Также не следует увлекаться спиртными напитками, чтобы празднование Масленицы не сказалось на здоровье.