Россиянам пообещали рост пенсий на 30 процентов

Тщательный анализ нынешнего состояние российской пенсионной системы провели эксперты и сделали заключение, что в течение нескольких ближайших лет размер пенсионных выплат ожидает существенный рост. Однако сами пенсионеры считают, что инфляция и рост цен нивелирует любые социальные прибавки.

В соответствии с прогнозами экспертов ориентировочно к 2030-му году российским пенсионерам будут выплачивать пенсии, размер которых будет превышать нынешний на 30 процентов. Между тем, специалисты сразу оговорились, что их прогнозы на практике сбудутся лишь в то случае, если не случится каких-либо форс-мажоров в экономике страны. Впрочем, подавляющее большинство экономистов уверены, что в ближайшие нескольких лет рост пенсионного обеспечения будет опережать показатель инфляции, что должно привести к улучшению финансового состояния российских пенсионеров, пишет ttfinance.

Между тем, если судить о конкретных отзывах большинства граждан, которые вышли на пенсию, то положение дел далеко не такое радужное, как об этом говорят чиновники. На самом деле пожилые люди все чаще жалуются на то, что повышение цен на продукты и товары первой необходимости фактически уменьшают уровень реальных доходов. В то же время многие граждане недовольны тем фактом, что руководство страны практикует экономию средств государственного бюджета за счет социальной сферы. Ну и последний аргумент, многие ли из сегодняшних пенсионеров доживут до того светлого будущего, когда их пенсии хотя бы приблизятся к 15 тысячам.