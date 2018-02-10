Новая делегация из Германии прибудет в Крым

Сегодня стало известно, что новая делегация из Германии намерена посетить Республику Крым. Данную информацию предоставил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Предполагается, что на территории полуострова теперь побывают представители немецкой партии "Левые". Согласно последним данным, политики пожелали участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме, а также присутствовать на выборах президента России. Последний вопрос, как подчеркивает Гемпель, следует обсуждать на федеральном уровне, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне свой визит в Крым завершила делегация, состоявшая из членов правой партии "Альтернатива для Германии", которые признали полуостров российской территорией, а также выступили за снятие санкций с России.