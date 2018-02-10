В МЧС рассказали, какова вероятность использования ядерного оружия против России

Стало известно о публикации научно-методического труда МЧС России, в котором содержится важная для граждан страны информация. Согласно последним данным, речь в документе идет о ядерном оружии.

По мнению специалистов ведомства, в ходе вероятного военного конфликта с РФ применение оружия массового поражения является маловероятным, передает сегодня РИА "Новости".

Эксперты полагают, что значительно большую опасность для людей в подобных условиях будут представлять вторичные факторы аварий техногенного характера. В частности сотрудники МЧС говорят о пожарах, затоплениях, а также химическом и радиоактивном загрязнении территорий.