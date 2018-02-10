Американский болельщик развернул на трибунах флаг России на открытии Олимпиады

Американский болельщик во время церемонии открытия Олимпийских игр развернул на трибунах российский триколор. Филип Вахуда из Окленда объяснил свой поступок намерением поддержать российских спортсменов, не получивших допуск на Игры в Пхёнчхан.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил свой поступок болельщик из США RT.

Надо ли говорить, что пользователи Рунета, поддержали поступок американца, назвав его «своим человеком». Ранее мы писали, как на несколько секунд во время телевизионной трансляции торжественного открытия Олимпиады по корейскому телевидению на экране появился российский флаг.