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Американский болельщик развернул на трибунах флаг России на открытии Олимпиады

10 февраля 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Американский болельщик развернул на трибунах флаг России на открытии Олимпиады
Фото: Twitter

Американский болельщик во время церемонии открытия Олимпийских игр развернул на трибунах российский триколор. Филип Вахуда из Окленда объяснил свой поступок намерением поддержать российских спортсменов, не получивших допуск на Игры в Пхёнчхан.

Пользователи Рунета ликуют - на открытии Олимпиады появился российский триколор!

Пользователи Рунета ликуют - на открытии Олимпиады появился российский триколор!

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил свой поступок болельщик из США RT.

Надо ли говорить, что пользователи Рунета, поддержали поступок американца, назвав его «своим человеком». Ранее мы писали, как на несколько секунд во время телевизионной трансляции торжественного открытия Олимпиады по корейскому телевидению на экране появился российский флаг. 

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Управляющая компания в Москве завысила тарифы на отопление на 100 млн рублей

Управляющая компания в Москве завысила тарифы на отопление на 100 млн рублей

Следователи СК РФ начали проверку данных СМИ о мошеннических действиях управляющей организации в отношении жителей района Куркино. Сообщается, что москвичи якобы переплатили 100 миллионов рублей за отопление.

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Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

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Внебрачная дочь А. Серова заявила, что не готова признавать певца своим отцом

Внебрачная дочь А. Серова заявила, что не готова признавать певца своим отцом

Нестандартная ситуация для российского шоубизнеса – знаменитый отец готов признать свою внебрачную дочь, а вот девушка ничего не желает знать о своем популярном папаше. Обычно все бывает наоборот.

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Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой. Что это?

Батрутдинов объявил дату свадьбы с Бузовой. Что это?

Юморист Тимур Батрутдинов назначил свадьбу с Ольгой Бузовой на 28 октября в Барселоне, если до этого они не найдут себе других, более подходящих избранников. Об этом сам шоумен сообщил своим подписчикам в Instagram.

//Общество

В одной из школ Москвы учеников запретили отпускать в туалет без справки

В одной из школ Москвы учеников запретили отпускать в туалет без справки

В одной из московских школ администрация решили обезопасить себя от любых нештатных ситуаций, связанных с несчастными случаями и чрезвычайными происшествиями среди учащихся.

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"Карина! Зря вы это все затеяли", Садальский обратился к дочери С.Мишулина

Светский сплетник Станислав Садальский не остался в стороне от скандала о внебрачном сыне Спартака Мишулина. Он опубликовал фотографии актер Тимур Еремеев и обратился к дочери известного актера.

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Крупные залежи золота и серебра нашли в России

Крупные залежи золота и серебра нашли в России

Геологи во время поисков месторождений медно-колчеданных руд в Башкирии обнаружили золото и серебро, теперь "Росгеология" планирует получить лицензию на добычу драгоценных металлов.

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В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя

В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя

Днем в субботу, 10 февраля, в МВД РФ рассказали о задержании министра сельского хозяйства Забайкалья и его заместителя. Согласно последним сообщениям, чиновники превысили должностные полномочия.

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Ирина Хакамада призналась, что ее "особенная" дочь была больна онкологией

Российский политик Ирина Хакамада на днях сделала важное признание. По словам женщины, в ее жизни был очень непростой период, когда ей необходимо было работать и лечить "особенную" дочь от рака.

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Нагиев: "Меня Лариса подобрала, обогрела, обобрала", и поэтому это видео для нее

Нагиев: "Меня Лариса подобрала, обогрела, обобрала", и поэтому это видео для нее

Самые популярные российские артисты поздравили продюсера Ларису Синельщикову. Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Пелагея, Дима Билан, Юлия Самойлова и Григорий Лепс сняли «магическое» видео для именинницы.

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Москвичка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от мужа с ножом

Москвичка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от мужа с ножом

На юго-востоке Москвы женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись от супруга, вооруженного ножом. В ГУ МВД России по городу отметили, что мужчину, нанесшего телесные повреждения жене, задержали.

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Британская газета напугала читателей статьей о "наводящей ужас игрушке РФ"

Британская газета напугала читателей статьей о "наводящей ужас игрушке РФ"

В одном из британских изданий появился материал, который всерьез напугал жителей Соединенного Королевства. В статье содержится информация о якобы "новом секретном оружии" Российской Федерации.

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Войну, "сражения и реки крови" предсказала в этом году "новая Ванга"

Войну, "сражения и реки крови" предсказала в этом году "новая Ванга"

«Новой Вангой» называют 14-летнюю француженку. Перед смертью болгарская провидица сказала таинственную фразу:"Я уйду, но не уйду". Она была уверена, что ее преемница родится во Франции и будет сильным экстрасенсом.

//Общество

В МЧС объяснили причину публикации вероятных сценариев войны с Россией

В МЧС объяснили причину публикации вероятных сценариев войны с Россией

В субботу, 10 февраля, в МЧС рассказали, по какой причине был обнародован научно-методический труд, в котором содержатся вероятные сценарии войны с Российской Федерацией. Документ появился накануне.

//Общество

Московских водителей просят "уступить дорогу" коммунальным службам

Московских водителей просят "уступить дорогу" коммунальным службам

Московских автомобилистов в субботу попросили "уступить дорогу" коммунальным службам. Водителей призывают временно отказаться от использования личного транспорта, чтобы поспособствовать уборке снега.

//В мире

Как у Хичкока: автозаправку в Техасе заполонили крупные птицы

Как у Хичкока: автозаправку в Техасе заполонили крупные птицы

На одной из автозаправок в американском штате Техас зафиксировано явление, которое всерьез напугало местных жителей. Всю территорию заправочной станции заполонили стаи довольно крупных птиц.

//Расследования

На Ярославском направлении МЖД поезд сбил человека

На Ярославском направлении МЖД поезд сбил человека

Утром в субботу, 10 февраля, на Ярославском направлении Московской железной дороги поезд совершил наезд на человека. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

//Общество

Ученые "взломали мозг" и создали 4D очки с эффектом прикосновения

Ученые "взломали мозг" и создали 4D очки с эффектом прикосновения

Инновационную разработку 4D реальности представили американские ученые. Им удалось в буквальном смысле «взломать» человеческий мозг, заставив его ощущать то, чего нет на самом деле.

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Бузова рассказала, как нашла в супружеской постели "какую-то женщину из Ростова"

Бузова рассказала, как нашла в супружеской постели "какую-то женщину из Ростова"

Телеведущая и певица Ольга Бузова все еще не может отойти от своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен недавно женился на молодой модели Анастасии Костенко и обвенчался с ней.

//Расследования

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП, восемь погибших

В Красноярском крае произошло серьезное ДТП, восемь погибших

В Красноярском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии с участием минивэна и "КамАЗа" погибли восемь человек.

//В мире

Ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

Ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

В минувшую пятницу, 9 февраля, в Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный бразильский карнавал. Местные власти в ходе церемонии открытия презентовали хозяину праздника королю Момо ключ от города.

//Общество

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для граждан перед началом Масленицы

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для граждан перед началом Масленицы

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для граждан страны перед началом Масленицы. Специалисты просят россиян соблюдать ряд правил, которые помогут им избежать неприятных ситуаций в праздники.

//Общество

Экс-глава секретной программы Пентагона раскрыл главную тайну НЛО

Экс-глава секретной программы Пентагона раскрыл главную тайну НЛО

Луис Элизондо - бывший глава секретной программы Пентагона по исследованию инопланетных цивилизаций рассказал, что главная тайна инопланетян в умении управлять пространством и развивать сверхскорости.

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Лавров рассказал, как относятся к России в мире

Лавров рассказал, как относятся к России в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как к нашей стране относятся в мире. Глава ведомства раскрыл эту информацию в ходе поздравления своих коллег с Днем дипломатического работника.

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Поклонники известной российской певицы Кристины Орбакайте пришли в недоумение, увидев ее недавние фотографии. На снимке с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем многие фанаты артистки просто не узнали ее.

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Россиянам пообещали рост пенсий на 30 процентов

Россиянам пообещали рост пенсий на 30 процентов

Тщательный анализ нынешнего состояние российской пенсионной системы провели эксперты и сделали заключение, что в течение нескольких ближайших лет размер пенсионных выплат ожидает существенный рост.

//В мире

Власти ЮАР просят жителей страны помолиться о дожде

Власти ЮАР просят жителей страны помолиться о дожде

Власти Южно-Африканской Республики сделали сегодня неожиданное заявление. Министр водных ресурсов и очистительных сооружений республики Номвула Моконьяне попросила жителей страны помолиться о дожде.

//В мире

Лидер КНДР призвал президента Южной Кореи посетить Пхеньян как можно скорее

Лидер КНДР призвал президента Южной Кореи посетить Пхеньян как можно скорее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Согласно последним данным, глава КНДР хотел бы принять политика в своей стране в самое ближайшее время.

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