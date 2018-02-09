Пользователи Рунета ликуют - на открытии Олимпиады появился российский триколор!

Пользователи Рунета ликуют - российский триколор все-таки появился на открытии Олимпиады в Пхенчхане. Пусть не на стадионе, а во время трансляции в телевизионном эфире, но тоже приятно.

На несколько секунд во время телевизионной трансляции торжественного открытия Олимпиады по корейскому телевидению на экране по появился российский флаг. Произошло это во время выхода на стадион олимпийской сборной Франции. На флаге страны те же три цвета – белый, синий и красный.

Пользователи не исключают, что это вовсе не было ошибкой. И что телевизионщики не могли просто так перепутать флаги, тем более, что российского триколора у них вообще не должно быть под рукой. Не исключено, что таким необычным образом сотрудники южнокорейского телевидения поддержали россиян на Олимпиаде.