Управляющая компания в Москве завысила тарифы на отопление на 100 млн рублей

Следователи СК РФ начали проверку данных СМИ о мошеннических действиях управляющей организации в отношении жителей района Куркино. Сообщается, что москвичи якобы переплатили 100 миллионов рублей за отопление.

Сотрудники управляющей компании района Куркино завышали тариф на оплату отопления, прибавляя к сумме счета 500 рублей. Обман вскрылся совершенно случайно.

В рамках проверки следователи проведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, добавила представитель ведомства.