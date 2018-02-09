Управляющая компания в Москве завысила тарифы на отопление на 100 млн рублей
9 февраля 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи СК РФ начали проверку данных СМИ о мошеннических действиях управляющей организации в отношении жителей района Куркино. Сообщается, что москвичи якобы переплатили 100 миллионов рублей за отопление.
Сотрудники управляющей компании района Куркино завышали тариф на оплату отопления, прибавляя к сумме счета 500 рублей. Обман вскрылся совершенно случайно.
В рамках проверки следователи проведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, добавила представитель ведомства.