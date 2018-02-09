В столице началась «Московская масленица»

В столице стартовал фестиваль «Московская Масленица». Масленичные празднества продлятся 10 дней, в течение которых будут работать 25 площадок по всему городу. Любители блинов смогут попробовать более 170 видов этого лакомства.

В программе фестиваля будут традиционные масленичные развлечения. Приготовить блины по старинным рецептам горожанам предложат в павильоне «Хлебный дом» на Тверской площади. На занятиях участникам расскажут об истории мукомольного и хлебопекарного дела. Помимо этого горожанам предложат широкий выбор сувениров и изделий народный промыслов.

Так же, гостей ждёт обширная театральная программа. На Манежной площади 9 февраля представят премьеру иммерсивного спектакля «Царская Масленица» режиссера Виталия Боровика. В Камергерском переулке состоятся занятия для детей в «Городе мастеров». Они узнают о празднике и сделают традиционных кукол Маслениц-лихоманок. Также в рамках проекта «Золотая Маска» в городе на трех фестивальных площадках покажут сразу шесть постановок.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут отправиться в путешествие по разным уголкам России, а также обучиться народным ремеслам, например, изготовлению кукол и бус, пишет «Подмосковье сегодня».