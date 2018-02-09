Злостный неплательщик алиментов скрывается от полиции на... телевидении

Судебные приставы не могут найти злостного неплательщика алиментов Илью Яббарова. Молодого человека обвиняют в неуплате денег на содержание своего ребенка на сумму более 100 тысяч рублей.

Каково же было удивление представителей закона, когда мать злостного нарушителя сообщила, что Илья находится сейчас в Московской области на съемках известного телепроекта. Звезда «Дома-2» не первый раз уходит от своих обязательств.

К Илье Яббарову «неоднократно применялись все предусмотренные законом меры принудительного исполнения», сообщает пресс-служба УФССП России по Саратовской области агентству РИО «Новости»

Пользователи соцсети крайне негативно отреагировали на выступление Яббарова в одном из телеэфоров, где он позволил себе осуждать бывшую жену отлученного от сана священника Вальтера Соломенцева. «Яббаров ты моральный урод своего ребенка бросил, еще девушку осуждаешь», «он такую мерзость говорил, аж противно было смотреть, ты лучше бы за собой смотрел, святоша», «тебе лишь бы морду свою на экране засветить», - это только часть самых приличных высказываний в адрес участника скандальной телестройки.