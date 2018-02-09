В Амстердаме туристам запрещают смотреть на проституток

Правила посещения квартала Красных фонарей в Амстердаме серьезно ужесточат апреля 2018 года. Гостям города запретят фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять алкоголь, пишет портал "Москва 24".



Кроме того, гиды будут получать специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии для туристов. Группы ограничат численностью от пяти до 20 человек, большее количество туристов привести будет нельзя.



Меры обусловлены ростом числа гостей города, посещающих район. В пиковое время – с 11 до 12 часов дня – по кварталу могут ходить порядка 27 групп. Теперь туристам придется следовать правилам.



"Экскурсии должны заканчиваться к 11 часам вечера. Группам не разрешается останавливаться в местах, где бывает многолюдно – на мостах, перед входами в магазины. Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны обеспечивать, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений", – говорится на официальном сайте властей Амстердама. Отмечается также, что будет запрещено кричать, выпивать и употреблять наркотики во время туров. Гиды также должны обеспечить уважительное отношение гостей района к работникам секс-индустрии.



Если правила будут нарушены, то гид получит штраф в 190 евро, туркомпаниям же придется заплатить 950 евро. После трех проступков будет отозвана лицензия на туры. В будущем на такие мероприятия также может быть введен специальный налог.