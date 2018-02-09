Заброшенным зданиям Иркутска найдут новое применение

В Иркутске заброшенным зданиям и памятникам архитектуры найдут новое применение. В городе стартовал новый гражданский проект. Он называется "В поле зрения", передает ОТР.

С его помощью неиспользуемые здания перестроят в те учреждения, которые нужны жителям. На первом этапе организаторы принимают от горожан сообщения о пустующих объектах; Затем общественники выяснят, кто их собственник. - После этого фотографии зданий разместят на сайте, и жители смогут проголосовать за один из вариантов их реконструкции. Правда, пока непонятно, кто будет за все это платить. Общественники надеются, что помогут власти.

Светлана Латынина, координатор проекта "В поле зрения": "Мы планируем провести конкурс эскизов, пригласить студентов - будущих архитекторов, может быть этим заинтересуются уже действующие архитекторы, проектировщики, дизайнеры. Если у них есть желание изобразить будущий облик объекта, они тоже могут участвовать в конкурсе, мы будем принимать эскизы, выставим их на голосование".

За неделю работы проекта организаторам поступила информация о пяти объектах и десять идей, как их использовать. Принимать сообщения от горожан общественники будут в течение еще двух месяцев.