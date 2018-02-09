Зачем Останкинскую башню раскрасят в красный цвет?

10 февраля Останкинскую телебашню раскрасят в красный цвет. Таким нестандартным способом чиновники Москвы решили приобщиться к празднованию китайского нового года и заручиться удачей и благополучием.

«Десятого февраля Останкинская телебашня вместе с другими высотными башнями мира присоединится к поздравлению башни Гуанчжоу в Китае с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Китайский Новый год отмечается по лунному календарю и в этот раз он выпадает на 16 февраля. Во всём мире самые высокие строения специально окрашивают в красный цвет, а этом году красными огнями подсветят и Останкинскую телебашню.

В Китае традиционно красный цвет считается символом, приносящим удачу, благополучие и достаток.