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РМК отказалась от гидрометаллургии и хвостохранилища на Томинском ГОКе

9 февраля 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сегодня, 9 февраля, на круглом столе в Общественной палате Южного Урала вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев рассказал о том, что РМК возвращает 900 гектаров земли государству и отказывается от гидрометаллургии.

РМК официально сняла с разработки в Роснедрах окисленные руды в Томинском месторождении. Именно их были намерены перерабатывать с помощью процесса гидрометаллургии. Отметим, что санитарно-защитная зона предприятия также не содержит по проекту площадей для такого способа добычи полезных ископаемых.

Кроме того, РМК передаст государству порядка 900 гектаров земли, которые изначально планировала отвести под хвостохранилище. Теперь оно не понадобится.

Напомним, что совет отказаться от гидрометаллургии и хвостохранилища дали эксперты в результате проведенного экоаудита по требованию губернатора Южного Урала Бориса Дубровского.

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