На Яндекс.Картах стали доступны новые панорамы Москвы

В Интернете стали доступны новые панорамы Москвы и Подмосковья, которые также можно сравнить с аналогичными панорамами, сделанными в прошлые годы. Такую возможность предоставил сервис Яндекс.Карты.

Теперь прямо на Яндексе можно посмотреть, начиная с 2010 года, как росла новая высотка в Оружейном переулке, менялся облик центральных улиц или обычной стены жилого дома.

Если открыть Яндекс.Карты на компьютере, то можно сравнить новые снимки с панорамами 2010, 2012 и 2015 годов и увидеть, как сильно изменилась Москва. Амфитеатр с фрагментом стены Белого города пришёл на смену забору на Хохловской площади, заработало Московское центральное кольцо, на Крымской набережной машины уступили место фонтанам, а на Триумфальной площади - качелям.









Новые панорамы снимались летом и осенью прошлого года: панорамомобиль объехал центр Москвы, снял новые станции метро и МЦК, прокатился по недавно открытым магистралям и развязкам, заглянул в Новую Москву и ближнее Подмосковье. За два года, прошедших с прошлой съёмки, многое изменилось и здесь: теперь на панорамах можно рассмотреть, например, терминал аэропорта Жуковский, технопарк и жилые кварталы в Сколково, новые микрорайоны за МКАД.

На Яндекс.Картах появилось 32 тысячи новых панорам Москвы и Подмосковья, которые охватывают более 900 километров улиц и дорог. Всего на Яндексе опубликовано почти четыреста тысяч панорам Москвы и Московской области. Это не только фотографии улиц, снятые панорамомобилем, но и виды с воды и воздуха, панорамы Третьяковской галереи и музея "Гараж", парка Зарядье, храма Христа Спасителя и других достопримечательностей.









Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении на базе iOS и Android. Яндекс.Карты - это сервис для поиска и выбора мест. В нем можно уточнить часы работы множества организаций, построить до них маршрут пешком, на автомобиле или общественном транспорте, посмотреть фото и отзывы.