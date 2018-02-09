Американские СМИ: Русские троллят весь мир, их спортсмены похожи на шпионов

Американские журналисты считают, что российские кёрлингисты, выступающие на играх в Пхёнчхане похожи на агентов разведки. Журналист Дэн Ветцел в своей колонке на Yahoo Sports написал, что Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, выступающие в дабл-миксте, выглядят как будто прошли кастинг на роль шпионов.

Брызгалова прямо как героиня из фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий похож на героя «The Fast and the Furious» («Форсаж») Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования по кёрлингу спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — написал журналист.