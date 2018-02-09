Южноуральцам предлагают обсудить строительство двух цехов Томинского ГОКа

Цех по производству и цех по транспортировке закладочного материала планируют построить на территории Томинского горно-обогатительного комбината. Специалисты РМК приглашают южноуральцев принять участие в общественном обсуждении предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду этих зданий.

Напомним, что в результате работы этих двух цехов из выбранной породы будет производиться закладоочный материал, который впоследствии по пульпопроводу поступит в Коркинский разрез. Это позволит укрепить борта разреза, а также устранить пыление и эндогенное горение.

Данная работа поручена специально созданной компаниями Томинский ГОК и ЧУК - ООО «Промрекультивации». Обсуждения уже сейчас доступны на девяти площадках региона и в интернете.

Стоит добавить, что предварительные варианты оценки воздействия на окружающую среду проекта «Ликвидация отработанной выработки угольного разреза “Коркинский”» уже размещены на сайте Общественной палаты Южного Урала.

Посмотреть, где можно внести свое предложение, можно на сайте газеты «Вечерний Челябинск».