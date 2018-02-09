Названы самые громкие сбывшиеся предсказания Жюля Верна

На этой неделе исполнилось 190 лет со дня рождения известного французского писателя-фантаста Жюля Верна. Живший в XIX веке литератор не был экстрасенсом или астрологом, однако на его счету множество предсказаний, ставших реальностью в наше время.

Космические полеты

Разговор о сбывшихся прогнозах Жюля Верна обычно начинают с темы полетов в космос. Она была разработана писателем в двух романах - «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны».









Верну удалось предвосхитить многие моменты будущего освоения человечеством просторов Солнечной системы. Так, фантаст предрек активное использование алюминия для нужд аэрокосмической отрасли. Людям XIX столетия данное пророчество показалось неправдоподобным – алюминий тогда стоил очень дорого.

Ракеты и взрывы огромной мощности

Гениальный изобретатель Тома Рок, герой романа Жюля Верна «Флаг родины», изготовил разрушительное оружие под названием «фульгуратор Рока». Оно является прообразом современных баллистических ракет с ядерными боеголовками.









«Фульгуратор Рока» способен убить все живое в радиусе нескольких квадратных километров. Интересно, что в книге, в отличие от реальности, смертоносное оружие не попало в распоряжение военных – изобретатель предпочел его уничтожить.

Телевидение, компьютеры и видеосвязь

В антиутопии писателя «Париж в ХХ веке» описано телевидение. Персонажи произведения общаются друг с другом на расстоянии с помощью видеомониторов. Вычислительные операции в финансово-кредитных учреждениях, фигурирующих в романе, выполняют машины, похожие на первые компьютеры.









Также к числу самых громких сбывшихся предсказаний Жюля Верна следует отнести появление быстроходных подводных лодок и аквалангов («Двадцать тысяч лье под водой»), изобретение электрического стула (уже упоминавшаяся антиутопия «Париж в ХХ веке») и строительство Транссибирской и Трансмонгольской железнодорожных магистралей.









Справедливости ради следует сказать, что некоторые догадки фантаста оказались ошибочными. Так, в своих произведениях он неоднократно пишет о том, что ядро Земли холодное. В 2013 году французские исследователи установили, что температура данной части нашей планеты составляет 4 800 градусов по Цельсию, поэтому холодным его нельзя назвать при всем желании.