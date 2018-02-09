Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о поощрении водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Политик рекомендует создать конкурсную систему – особую лотерею для автомобилистов.

По мнению Сухарева, который уже направил соответствующий запрос в МВД, призовой фонд должен формироваться из штрафов, которые платят нарушители.

Как уточняет RT, ссылаясь на слова депутата, подобная практика успешно применялась в Швеции, где превышающие скорость водители получали штрафы, а все соблюдавшие правила наоборот награждались. Данная акция позволила снизить общую скорость потока в среднем на 22 процента.