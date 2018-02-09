Огурцы, коль не посеешь, огород – как сирота

8 февраля в Санчурске прошло очередное занятие Школы садоводов Олега Валенчука. Бесплатные лекции всегда вызывают огромный интерес у жителей Санчурска, поэтому в зале всегда аншлаг. В этот раз занятие проводил Николай Барышев, агроном с огромным стажем, ведущий сотрудник селекционной компании. Санчурские садоводы, по их признанию, буквально влюбились в его манеру и подход к преподаванию.

- На сегодняшней лекции мы получили не только массу полезной информации, но и огромный заряд положительных эмоций, - говорит первый заместитель главы администрации Марина Венюкова. - Он рассказывает доступным языком и объясняет, почему важно все делать по науке, а не пользоваться только бабушкиными методами.

Примечательно, что в этот раз лектор предложил слушателям самим определить тему занятия. Они единогласно проголосовали за огурцы.

- Урок прослушали на одном дыхании, - отмечаем Марина Степановна. - Сразу видно, что Николай Бырышев не только теоретик, но и практик, влюбленный в свое дело.

Садоводы еще долго не отпускали лектора и засыпали его вопросами.

— Мы всегда стремимся к тому, чтобы занятия Школы садоводов были не только максимально полезными, но и максимально удобными для садоводов, — отмечает председатель Союза садоводов России, депутат Государственной Думы Олег Валенчук. – В Кирове занятия Школы проводятся сразу в 4 районах города. Организация выездных лекций в районы Кировской области – еще один шаг на пути повышения уровня доступности Школы.