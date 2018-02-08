Поклонская сообщила, когда произойдет захоронение Ленина

Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято, но это произойдет лишь тогда, когда люди будут готовы, заявила Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение по телу Ленина. Зюганов о захоронении тела Ленина: отстаньте, гробокопатели!

"Я уверена в том, что Владимир Владимирович (Путин) обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение. Когда это будет? Когда люди будут готовы", — сказала Поклонская, цитирует ее РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин высказался о коммунизме и мавзолее Владимира Ильича Ленина. По мнению главы государства, коммунистическая идеология во многом схожа с христианством.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади "стоит гроб с мертвым человеком".