ЦИК опубликовала данные о доходах Ксении Собчак

Кандидат в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак за 6 лет, предшествующих году назначения выборов, заработала 403 миллиона 805 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте ЦИК России. Ксения Собчак: Сейчас просто отдать Крым не получится

Сегодня, 8 февраля, Центризбирком зарегистрировал Собчак кандидатом на пост главы государства. В качестве источников дохода Собчак указала зарплату на радио и телевидении, в издательском доме, проценты от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых хранится более 417 млн рублей. В собственности у неё участок и дом в Подмосковье, три квартиры (две в Москве и одна в Санкт-Петербурге), восемь помещений в Петербурге, легковой автомобиль Bentley Continental.

Доходы ее супруга Максима Виторгана за то же время составили немногим более 10 млн рублей.