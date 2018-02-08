Биатлонистка прокомментировала предложение о выплатах недопущенным спортсменам

Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о денежных выплатах российским спортсменам, которым МОК необоснованно отказал в участии в Олимпийских играх. Автор документа, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, предлагает выплачивать атлетам компенсацию в десятикратном размере их среднего месячного заработка.

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в эфире НСН отметила, что выплаты станут утешением только для тех спортсменов, которым важнее гонорар, а не возможность представлять свою страну. «Если ты бегаешь только за деньги, работаешь за гонорар, да, наверное, это станет утешением. А если стремишься стать олимпийским чемпионом и представлять свою страну на различных площадках международного уровня, то эта компенсация вряд ли станет утешением. Я считаю, что главное - это участие в Олимпийских играх и возможность представлять Россию», - считает спортсменка.

Дух олимпийца и гражданина своей страны закладывается с детства. Подмосковные власти проводят правильную политику спортивного воспитания. Так, первый турнир по лазерному биатлону пройдет в это воскресенье 11 февраля в балашихинском парке «Пехорка», сообщает «Подмосковье сегодня». Данный вид спорта развивает выносливость и меткость.

Двенадцать команд по четыре участника 12-14 лет пройдут круговую дистанцию на пятьсот метров с двумя точками для стрельбы.