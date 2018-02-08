Умники из фейсбука

Посмотрел на днях сюжет. Там корреспондент федерального телеканала задает вопросы девушкам модельной внешности. Вопросы из серии: «Где находится Пизанская башня?», «Кто изображен на памятнике Медный всадник?» и прочие звучат из уст журналиста, словно он сидит на экзамене в качестве профессора элитного ВУЗа.

Девушки красивые, журналист - типичный среднестатистический московский интеллектуал. Из тех, что в школе такими девушками были отвергнуты. И вот теперь у него звездный час. Наконец-то жизнь преподнесла ему долгожданный подарок - возможность самоутвердиться за счет красавиц, которые в обычной жизни вряд ли стали бы вступать с ним в общение меньше чем за 1000 баксов в час.

Я стоически просмотрел это видео до конца. У меня, как у любого здравомыслящего человека, понимающего, что мир прекрасен во всем своем разнообразии возникла мысль: «зачем красивой девушке, у которой часики стоят дороже, чем вся телевизионная аппаратура съемочной группы знать, где находятся города Хиросима и Нагасаки?

Сейчас конечно на меня все нападут, мол, стыдно это, такие вещи знать нужно и прочие возгласы. Ага. Слышал от бабушки. Но знаете, что самое интересное. Ни разу в жизни за свои 32 года мне не понадобились эти знания. НИ РА-ЗУ! Ни о том, в каком году родился «наше все» Пушкин, ни о том, в каком году напали японцы на Перл Харбр и даже ни разу нигде мне не понадобилось знание того, где находится эта пресловутая Пизанская башня. Кажется, нынешние интеллектуалы, повылазившие со всех щелей, начиная от фейсбука, заканчивая школьниками, прочитавшими пару статусов Вконтакте и отправившимися на протестные мероприятия - это те, кого когда-то в жизни очень сильно обидели. Или обделили.

Нынешняя эпоха беснующихся (особенно в соцсетях) интеллектуалов - находка для современной науки. Особенно для социал-дарвинистов. Все эти умники, провозгласившие себя корифеями многоголосого хора истерящих в соцсетях интеллектуалов, ужасно занятные существа.

На днях иду на встречу. В модном заведении на «Патриках» меня ожидают поэтесса и ее друг. Поэтесса - вся воздушная. И не потому что она такая от природы, а потому что слышала, что вроде как такой нужно быть любой нормальной поэтессе. Как и положено тем, кто начитался пары книг с умными терминами, поэтесса враз выпалила все, что знает. И про то, что «бог в деталях», выдавая это за свое личное умонаблюдение, к которому она пришла путем долгих философских размышлений и про многое другое, о чем я много раз слышал в таких тусовках.

- Вы читали теолога Культяпкина? – поэтесса и ее друг смотрят на меня, не отводя глаз.

- Нет.

- Оооой, ну что вы, что вы? Как? Вы не читали теолога Культяпкина? - и оба - поэтесса и ее друг манерно засобирались в коллективный обморок.

Друг - отдельная история. Старый, лысый дед, который почему-то, закатывая глаза, несколько раз за вечер употребляет новомодные "ой, этот роман мне прекрасно зашел" и прочие вещи, которые подошли бы разве что двадцатилетнему тинейджеру, нежели лысеющему интеллектуалу, зачем-то решившему непонятно на каких правах провести со мной зачет по истории немецкой философии.

Современные московские псевдоинтеллектуалы уже тянут на отдельную субкультуру.

Друг поэтессы называл себя востоковедом. На мой вопрос, кто из расстрелянных в 37-м востоковедов, на его взгляд, был наиболее популярным в тот период, друг поэтессы покраснел. (Очевидно он вообще не понял о чем шла речь).

Тут он, очередной раз манерно закинув ручку назад, предложил заказать кампари, которым весь вечер давился, и, который, судя по всему, совсем ему не нравился. Просто друг поэтессы где-то слышал, что кампари – это модно, по-европейски. И ничего страшного, что это совсем невкусно.

Сидим как-то с коллегой в офисе. Она что-то усиленно пишет. Я вижу, что она сидит на форуме одного из известных блогеров и ссорится с какой-то тетенькой насчет Киевской Руси.

- Срочно! Скажи мне как звали князя, которого называли зятем Европы? - вдруг ни с того ни с сего взрывается девушка.

- Ярослав Мудрый - отвечаю.

И тут же вижу от моей коллеги на форуме известного блогера появляется комментарий: "В отличие от вас, милочка, я знаю, что великого киевского князя звали Ярослав Мудрый, а вы идите …", - ну адресат известен.

Меня давно уже беспокоит это всеобщее стремление людей казаться лучше и умней, чем они есть на самом деле. Они будто все с ума посходили в желании блеснуть умом (заведомо наведавшись в Википедию), показаться дерзкими интеллектуалами и выехать за счет других. Особенно в фейсбуке.