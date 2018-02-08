Милонов предлагает создать отдельное ведомство по делам бомжей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать у нас в стране специализированное государственное агентство для помощи бездомным и людям, у которых сложная жизненная ситуация.

Задачами данного учреждения будут предотвращение и профилактика бродяжничества, содержание приютов и социальных учреждений, привлечение меценатов и благотворителей, перевоспитание и моральная помощь бродягам и бомжам, помощь в устройстве на работу.

"Сейчас всё сводится к формальному предоставлению временного убежища. Человек поживёт месяц и возвращается обратно на улицу. Это выбор больного человека с психическими отклонениями. Всех бездомных надо изъять с улиц", - отметил Милонов на пресс-конференции НСН.

Депутат занимается разработкой соответствующего законопроекта, целями которого являются создание единого госоргана по искоренению бродяжничества в Российской Федерации, создание центра по разработке правовых актов в данной области.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе России разработают документ, запрещающий признание на территории страны однополых семейных союзов, заключенных за границей. Законопроект подготовит депутат Виталий Милонов.