Почему российская наука пробуксовывает

"К управлению наукой в стране пришли непрофессионалы. Им всё непонятно. Даже язык наш непонятен, не говоря уже о веками выработанных критериях научной ценности, - считает замдиректора Института океанологии РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил ФЛИНТ.



- Управленцам же проще всё свести к цифре и наделить её магической, а по сути, финансовой силой. Для них эта единственная возможность управлять наукой и судить её. Оценить научное значение той или иной статьи чиновник не может – не обучен. Зато, когда всё сводится к некой цифровой системе, это очень удобно. В одном журнале опубликовано, значит, хорошая статья, в другом – похуже. А уж если в отечественном, то… Когда уровень цитирований возводится в фетиш – это для науки смертельно".



Несостоятельность «цифроабсолютизма» при оценке научных результатов понимают не только учёные старших и средних поколений, но и, к счастью, те, кто только приходит в науку.