Элитную многоэтажку в Ялте Верховный Суд Крыма приказал снести

Верховный Суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции Ялтинского городского суда о сносе незаконной многоэтажки по улице Щорса, 8-Е.

Застройщик Зоя МАЙЛОВА построила дом на участке всего 500 квадратных метров, где допустимо только индивидуальное жилищное строительство – не выше трех этажей. «Свечка» выросла на участке с плотной застройкой, поэтому больше всего появление высотки возмущало жителей соседних частных домов, пишет «Российская газета». Ведь на 49 квартир в проекте предусмотрено всего 16 паркомест. И, помимо снижения уровня инсоляции, это означает невозможность нормально подъехать к своему домовладению, пишут "Аргументы недели - Крым".

Госкомрегистр в начале 2017 года выдавал предпринимательнице предписание об устранении нарушений, исполнять которое она не собиралась. Тем временем квартиры в новой многоэтажке распродавались по 80 000 рублей за квадратный метр.

По словам местных жителей, им пришлось предпринять немало усилий, чтобы обратить внимание администрации Ялты на самострой. Наконец, мэрия подала в суд исковое заявление о сносе, и после трех судебных заседаний осенью 2017 года судья Ялтинского городского суда Юлия КОНОНОВА признала многоэтажку не соответствующей градостроительным условиям и ограничениям застройки. Требование администрации о сносе дома за счет ответчицы было удовлетворено. Это решение обжаловано в Верховном суде Крыма, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.