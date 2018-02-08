Путин: Россию следует сделать привлекательной для талантливой молодежи

Российский лидер Владимир Путин сегодня заявил, что наша страна готова для обмена знаниями. Кроме того, президент призвал сделать РФ максимально привлекательным местом для талантливой молодежи.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранять отечественные таланты и создавать условия для их развития, а также открывать двери для одаренных людей со всей планеты, передает РИА "Новости". В ходе церемония вручения премии в области науки и инноваций для молодых ученых Путин отметил, что активная работа в этом направлении начнет проводиться уже в самое ближайшее время.

Президент России также добавил, что ученые нашей страны обладают гигантским интеллектуальным потенциалом, передает РИА "Новости".