Масленица в Москве начнется с морозов

Синоптики рассказали, какую погоду москвичам следует ожидать на Масленицу. Согласно последней информации специалистов, к началу масленичной недели на столицу опустятся настоящие февральские морозы.

Подчеркивается, что в первые дни новой недели в городе температура опустится в ночное время до минус 18 градусов по Цельсию, передает Агентство городских новостей "Москва" данные Гидрометцентра.

В первый день Масленицы, 12 февраля, столбик термометра будет показывать до минус 10 градусов. Такие же показатели ожидаются до 18 числа, когда праздник закончится.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют тепло одеваться и не забывать про шапки, шарфы и варежки, собираясь на гуляния.