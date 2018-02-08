В Челябинске состоится форум «Будущее маркетинга и PR»
8 февраля 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С каждым годом становится все сложнее успевать за изменениями в маркетинге. Центр событий Web2win приглашает на II ежегодный форум для бизнеса «Будущее маркетинга и PR», который состоится 15 февраля в бизнес-отеле «Парк-Сити».
Форум разработан специально для:
• Собственников и директоров компаний;
• Руководителей отдела маркетинга, рекламы и PR;
• Маркетологов и специалистов по продвижению.
Всего за один день вы сможете:
• Узнать о самых актуальных трендах маркетинга, брендинга, PRи интернет-продвижения;
• Послушать доклады и лично пообщаться с ведущими специалистами отрасли;
• Получить большое количество деловых контактов.
В рамках форума пройдет мастер-класс Даниила Силантьева «E-mail и контент-маркетинг для реального бизнеса». Эксперт расскажет о возможных стратегиях, аналитике в email и контент-маркетинге, спам-фильтрах и работе с клиентской базой. На мастер-класс необходима отдельная регистрация по ссылке.
Участие в форуме бесплатное при предварительной регистрации. Смотрите программу форма и регистрируйтесь по ссылке.
15 февраля, 10:00-18:00
Челябинск, бизнес-отель «Парк-Сити», Лесопарковая, д. 6.
(343) 361-25-50
mail@web2win.ru
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