В Челябинске состоится форум «Будущее маркетинга и PR»

С каждым годом становится все сложнее успевать за изменениями в маркетинге. Центр событий Web2win приглашает на II ежегодный форум для бизнеса «Будущее маркетинга и PR», который состоится 15 февраля в бизнес-отеле «Парк-Сити».

Форум разработан специально для:

• Собственников и директоров компаний;

• Руководителей отдела маркетинга, рекламы и PR;

• Маркетологов и специалистов по продвижению.

Всего за один день вы сможете:

• Узнать о самых актуальных трендах маркетинга, брендинга, PRи интернет-продвижения;

• Послушать доклады и лично пообщаться с ведущими специалистами отрасли;

• Получить большое количество деловых контактов.

В рамках форума пройдет мастер-класс Даниила Силантьева «E-mail и контент-маркетинг для реального бизнеса». Эксперт расскажет о возможных стратегиях, аналитике в email и контент-маркетинге, спам-фильтрах и работе с клиентской базой. На мастер-класс необходима отдельная регистрация по ссылке.

Участие в форуме бесплатное при предварительной регистрации. Смотрите программу форма и регистрируйтесь по ссылке.

15 февраля, 10:00-18:00

Челябинск, бизнес-отель «Парк-Сити», Лесопарковая, д. 6.

(343) 361-25-50

mail@web2win.ru

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