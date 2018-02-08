Стань знаменитым – придумай памятник челябинскому метеориту!

Парк - отель «Юность» планирует установить скульптурную композицию к пятилетию падения небесного тела в озеро Чебаркуль.

15 февраля 2013 года произошло событие, которое потрясло не только южноуральцев, но весь мир. В небе появился «гость из космоса», и, стремительно пролетев над областью, упал в озеро Чебаркуль. Небесное тело также увидели жители Башкирии, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Казахстана. Самая далекая точка, где были видны следы полета метеорита – Самарская область, находящаяся в 750 км от Челябинска.

Ученые установили, что возраст материнского тела, от которого откололся кусок, впоследствии ставший Челябинским болидом, не менее 4 миллиарда лет, что примерно равно «возрасту» Солнечной системы. Значит, наш метеорит до падения на Землю некоторое время блуждал в открытом космосе, сталкиваясь с другими космическими телами. Он до сих пор вызывает множество споров и догадок.

Самую большую часть небесного тела весом 654 килограмма достали из озера Чебаркуль осенью 2013 года. Сюда отправились ученые: геохимики, физики, астрономы. Простые жители тоже приезжают к озеру Чебаркуль. Многие верят, что место, куда упал метеорит, магическое. История озера Чебаркуль неразрывно связана с историей развития цивилизации. Озеро стало неким многовековым архивом, сохранившим память о самых разных страницах истории.

Но сам факт падения небесного тела – это тоже важный знак. «Челябинский метеорит является вестником для жителей всей планеты Земля», - говорит финалистка «Битвы экстрасенсов» 2015 Екатерина Борисова. «Быть может, это кирпич Вселенной, то, из чего она построена. А падение метеорита на Землю — это знак нам всем, здесь живущим, что надо двигаться в другую сторону, - считает медиум. - Вселенские законы всех религий мира говорят нам: будь добр, спокоен, правильно воспринимай мир, верь. А мы уходим с головой в бытовуху, суетимся, думаем, как заработать побольше денег... Вот нам «сверху» и сказали: «Остановитесь! Подумайте — вы можете погибнуть, не успев сделать то, что должны».

Парк - отель «Юность» и «МК-Челябинск» предлагают увековечить этот важный знак от Вселенной и объявляют конкурс на лучший макет скульптурной композиции, посвященный пятилетию падения метеорита в озеро Чебаркуль. Автором памятника метеориту может стать любой южноуралец старше 12 лет.

Организаторы конкурса возьмут на себя обязательства по изготовлению монумента, который будет установлен на территории «Парк - отеля «Юность», на берегу озера Чебаркуль. Все участники конкурса будут официально приглашены на торжественное открытие. А победитель получит приз от Парк-отель «Юность» - сертификат, номиналом 10000 рублей. Имя автора будет указано на новом историческом объекте. Победителя выберет экспертное жюри. А сами южноуральцы определят участника, который получит ценный приз зрительских симпатий от «МК-Челябинск». За него можно будет голосовать в официальной группе издания «ВКонтакте».

На рассмотрение до 28 февраля 2018 года принимаются макеты, соответствующие трем параметрам. Это рисунок будущего памятника, описание концепции монумента и техническое воплощение с указанием размера и материала. Лучший макет будет определен жюри Парк-отеля «Юность» и «МК-Челябинск» до 5 марта 2018 года.