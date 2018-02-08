Женский клуб планируют организовать в Госдуме

Сегодня стало известно, что в Госдуме планируют организовать Женский клуб для членов всех фракций. Соответствующее распоряжение ранее отдал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова подчеркнула, что Женский клуб в настоящий момент находится на этапе создания. Это заявление было сделано в четверг, 8 февраля, в рамках встречи с делегацией молодых депутатов финского парламента в ГД.

Уточняется, что Володин заинтересован в эффективном и плодотворном функционировании Государственной Думы РФ абсолютно во всех сферах, в частности в гендерном направлении, передает РИА "Новости".