Дерево рухнуло на машину и троллейбусные провода в Москве

В восточной части Москвы дерево рухнуло на автомобиль, а также повредило троллейбусные провода. Данную информацию утром в четверг, 8 февраля, предоставил источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что дерево упало неподалеку от дома номер 37, расположенного на Сиреневом бульваре, зацепив машину, которая проезжала мимо, а также провода. Как уточняет РИА "Новости", автомобиль получил повреждения. Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду "скорой помощи".

Подчеркивается, что в настоящий момент врачи осматривают водителя транспортного средства. Данных о состоянии его здоровья пока не поступало.





