Дерево рухнуло на машину и троллейбусные провода в Москве
8 февраля 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
В восточной части Москвы дерево рухнуло на автомобиль, а также повредило троллейбусные провода. Данную информацию утром в четверг, 8 февраля, предоставил источник в экстренных службах столицы.
Отмечается, что дерево упало неподалеку от дома номер 37, расположенного на Сиреневом бульваре, зацепив машину, которая проезжала мимо, а также провода. Как уточняет РИА "Новости", автомобиль получил повреждения. Прохожие незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду "скорой помощи".
Подчеркивается, что в настоящий момент врачи осматривают водителя транспортного средства. Данных о состоянии его здоровья пока не поступало.