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На аукционе продадут письмо Волошина о каннибализме в Крыму за 1 млн руб

8 февраля 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

На аукционе продадут письмо Волошина о каннибализме в Крыму за 1 млн руб
an-crimea.ru

Аукционный дом «Литфонд» собирается продать письмо поэта Максимилиана ВОЛОШИНА о каннибализме в Крыму за 1 миллион рублей.

Организаторы аукциона отмечают, что послание обладает как коллекционной, так и исторической ценностью музейного уровня. Торги состоятся 15 февраля, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Тут мы живем на самом дне (...) и можно воочию видеть и переживать то, что относится к самым мрачным эпохам XIV века и «Черною Смертию» голодали... На улицах умирающие и трупы, человеческое мясо на рынках, трупы с обрезанным с костей мясом в пригородных оврагах: вся картина средневекового бедствия во всей своей простоте и ужасе», – говорится в тексте письма.

О голоде в Крыму писали и другие известные личности. Так, видный советский ученый-биохимик Вацлав КРЕТОВИЧ описывал случаи людоедства в Симферополе.

«Это были годы страшного голода в Крыму – даже были случаи людоедства. Я помню, что в местной газете было сообщение о том, что в Симферополе был установлен факт торговли пирожками из человеческого мяса»,– писал он.

 

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Женский клуб планируют организовать в Госдуме

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Теплоход со 127 пассажирами на борту застрял во льдах Охотского моря

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Почему российская наука пробуксовывает

"К управлению наукой в стране пришли непрофессионалы. Им всё непонятно. Даже язык наш непонятен, не говоря уже о веками выработанных критериях научной ценности, - считает замдиректора Института океанологии РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил ФЛИНТ.

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В соцсетях придумали новый способ борьбы со стрессом

В соцсетях придумали новый способ борьбы со стрессом

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Путин признался, что у него нет смартфона

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Житель Таиланда выиграл в лотерею, но потерял билет и не смог с этим жить

Житель Таиланда выиграл в лотерею, но потерял билет и не смог с этим жить

Житель Таиланда выиграл в лотерею гигантскую сумму, однако его счастье было недолгим. Мужчина захотел отпраздновать случившееся со своими родными, однако после праздника не смог найти билет.

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Элитную многоэтажку в Ялте Верховный Суд Крыма приказал снести

Элитную многоэтажку в Ялте Верховный Суд Крыма приказал снести

Верховный Суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции Ялтинского городского суда о сносе незаконной многоэтажки по улице Щорса, 8-Е.

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Голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП

Голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП

Всемирно известный голливудский актер Брэд Питт недавно попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария, согласно последней информации, случилась в северной части Лос-Анджелеса в Лос-Фелис.

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"Космическую подлодку" для изучения спутника Сатурна создадут в NASA

"Космическую подлодку" для изучения спутника Сатурна создадут в NASA

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Поезд насмерть сбил в Москве мужчину и женщину

Поезд насмерть сбил в Москве мужчину и женщину

Сегодня в Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железнодорожное полотно. В настоящий момент на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат

Рязанские ученые разработали микрофокусный рентгеновский аппарат

Ученые Рязанского радиотехнического университета разработали микрофокусный рентгеновский аппарат, который значительно дешевле и мощнее европейских и российских аналогов

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Украинский бизнесмен, входивший в список Forbes, арестован в Москве

Украинский бизнесмен, входивший в список Forbes, арестован в Москве

В четверг, 8 февраля, стало известно, что в Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Мкртчана. Отметим, что предприниматель ранее входил в список богатейших людей по версии журнала Forbes.

//Общество

Путин: Россию следует сделать привлекательной для талантливой молодежи

Путин: Россию следует сделать привлекательной для талантливой молодежи

Российский лидер Владимир Путин сегодня заявил, что наша страна готова для обмена знаниями. Кроме того, президент призвал сделать РФ максимально привлекательным местом для талантливой молодежи.

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Масленица в Москве начнется с морозов

Масленица в Москве начнется с морозов

Синоптики рассказали, какую погоду москвичам следует ожидать на Масленицу. Согласно последней информации специалистов, к началу масленичной недели на столицу опустятся настоящие февральские морозы.

//Общество

На рынках нас обманывали любители, а теперь в магазинах – профессионалы

На рынках нас обманывали любители, а теперь в магазинах – профессионалы

Раньше россияне покупали продукты в основном на рынках, где их постоянно обсчитывали. Казалось бы, с появлением супермаркетов, где все происходит автоматически, проблема должна исчезнуть. Но не тут-то было! В магазинах нас дурят более изощренными способами.

//Политика

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на выборах президента России

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала кандидатов на должность президента России. Всего в бюллетене будет представлено восемь претендентов.

//Культура

Скончался актер Геннадий Гарбук

Скончался актер Геннадий Гарбук

Сегодня стало известно о кончине знаменитого актера, народного артиста Белоруссии Геннадия Гарбука. Согласно последней информации, деятель искусства ушел из жизни в минувшую среду, 7 февраля.

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Посол: сворачивание экономических связей между Россией и КНДР продолжится

Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора сделал в четверг, 8 февраля, резонансное заявление. Согласно последней информации, экономические контакты России и КНДР продолжают сворачивать.

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В Саранске маленький ребенок скончался после операции по удалению аденоидов

В Саранске маленький ребенок скончался после операции по удалению аденоидов

В Саранске маленький ребенок скончался после операции по удалению аденоидов. В четверг, 8 февраля, в СУСК РФ по Мордовии сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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Названы вероятные причины «скорого начала войны» между Россией и США

Названы вероятные причины «скорого начала войны» между Россией и США

В сети продолжают появляться материалы, посвященные вероятному вооруженному конфликту между Россией и США. На эту тему высказываются не только специалисты, но и многочисленные «диванные эксперты».

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Пензенца осудили за смерть вора

Пензенца осудили за смерть вора

Житель Пензы осужден на 5 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть мужчины, - сообщает "Пенза-Пост".

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Дерево рухнуло на машину и троллейбусные провода в Москве

Дерево рухнуло на машину и троллейбусные провода в Москве

В восточной части Москвы дерево рухнуло на автомобиль, а также повредило троллейбусные провода. Данную информацию утром в четверг, 8 февраля, предоставил источник в экстренных службах столицы.

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Челябинский музей похвастается "звёздами" и метеоритом

Челябинский музей похвастается "звёздами" и метеоритом

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил звездный список знаменитостей, которые познакомились с Челябинским метеоритом, - сообщает портал "Вести Урала".

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Пентагон скрывает более 20 видео, которые доказывают существование инопланетян

Пентагон скрывает более 20 видео, которые доказывают существование инопланетян

Бывший сотрудник военного ведомства США сделал шокирующее заявление. По словам работника Пентагона, американские власти скрывают от всего мира существование представителей внеземных цивилизаций.

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Земфира привела поклонников в восторг первым за долгое время снимком в соцсети

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Певица Земфира, которая уже долгое время почти не выступает на концертах и не проявляет активности в интернете, порадовала поклонников. Артистка опубликовала новый снимок на своей страничке в соцсети.

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