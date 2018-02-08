На аукционе продадут письмо Волошина о каннибализме в Крыму за 1 млн руб

Аукционный дом «Литфонд» собирается продать письмо поэта Максимилиана ВОЛОШИНА о каннибализме в Крыму за 1 миллион рублей.

Организаторы аукциона отмечают, что послание обладает как коллекционной, так и исторической ценностью музейного уровня. Торги состоятся 15 февраля, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Тут мы живем на самом дне (...) и можно воочию видеть и переживать то, что относится к самым мрачным эпохам XIV века и «Черною Смертию» голодали... На улицах умирающие и трупы, человеческое мясо на рынках, трупы с обрезанным с костей мясом в пригородных оврагах: вся картина средневекового бедствия во всей своей простоте и ужасе», – говорится в тексте письма.

О голоде в Крыму писали и другие известные личности. Так, видный советский ученый-биохимик Вацлав КРЕТОВИЧ описывал случаи людоедства в Симферополе.

«Это были годы страшного голода в Крыму – даже были случаи людоедства. Я помню, что в местной газете было сообщение о том, что в Симферополе был установлен факт торговли пирожками из человеческого мяса»,– писал он.