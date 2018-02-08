Почти четыре тысячи человек попадут под сокращение на Южном Урале
8 февраля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Массовые сокращения ожидаются в самое ближайшее время на Южном Урале. Согласно последней информации, не менее 3719 человек могут остаться без работы в период с февраля по май текущего года.
В Главном управлении по труду и занятости населения данного региона отметили, что сокращения грядут сразу в 221 организации, передает портал URA.RU.
Подчеркивается, что в рамках массовых увольнений лишится работы 2401 сотрудник из шестнадцати организаций. Кроме того, вне этого процесса работодатели попрощаются еще с 1318 челябинцами.
Ранее издание уже сообщало об увольнениях сотрудников ГИБДД. Не исключено, что штат в конечном итоге уменьшится на 11,4 процента.