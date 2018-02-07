Россиянина обвинили в кибермошенничестве в США

Андрей Новак, по данным американского Минюста, участвовал в международном сговоре. Он назван в числе 36 предполагаемых участников международной группировки Infraud Organization. МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

Действия группировки привели к хищениям свыше $530 млн во всех американских штатах и других странах мира. Помимо Новака в списке обвиняемых есть граждане Украины и Молдавии, а также Египта, Бангладеш, Канады, Кот-д'Ивуара и других стран. Всего на данный момент арестованы 13 человек.

В данной организации в качестве рядовых исполнителей было более 10 тысяч человек. Они намеревались похитить около 2,2 млрд долларов.

Ранее российский хакер Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам тюрьмы, признался в новых преступлениях. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.