Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

Здание бывшего Никольского храма на улице Долгоруковской, в котором более 70 лет размещался «Союзмультфильм», перешло РПЦ. Такое решение приняло Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество).

По словам главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, теперь в своем роде «установилась историческая справедливость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, снова возвращено православной церкви».

Минувшей осенью «Союзмультфильм» переехал в новое здание на улице Академика Королева.

Помещения бывшего храма переданы РПЦ в безвозмездное пользование. Соответствующие акты приема-передачи площадей подписаны председателем синодального миссионерского отдела церкви митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном.