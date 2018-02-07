Власти Москвы ведут переговоры с инвесторами о передаче территории ТЦ "Горбушкин двор" для строительства жилья для программы реновации, об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Считаем, что в таком виде, в котором сегодня существует "Горбушкин двор", он создаёт большой трафик, неудобства для жителей", — сказал Хуснуллин, передаёт ТАСС. В районе из-за комплекса высокая транспортная напряженность.

Власти Москвы приступят к сносу ТЦ не ранее 2019 года, сначала необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

Ранее власти Москвы утвердили размер скидок на квартиры, приобретаемые по программе реновации. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.