МФЦ получили право получать платежи от населения

Госдума приняла закон об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Сейчас сделать это можно только в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах.

При этом зачастую к стоимости самой госуслуги прибавляется комиссия. Банки или отдельные банкоматы отсутствуют на некоторых территориях, особенно в малонаселенных пунктах, поэтому удобнее оплатить госуслуги в МФЦ.

С 2017 году функционал центров был расширен за счет замены водительских удостоверений, выдачи загранпаспортов и приема налоговых деклараций.