В центре Москвы трое неизвестных напали на телеведущего Влада Чижова. Когда ведущий программы «Решала» на канале «Че» возвращался со съемок в компании спутницы, им преградил дорогу черный внедорожник. Из машины вышли трое мужчин и полезли в драку.

Завязалась потасовка, в ходе которой Чижову травмировали ключицу и разбили лобовое стекло его автомобиля. Все происходящее было снято на камеру видеорегистратора на автомобиле ведущего. Кроме того, его спутница тоже не растерялась и начала съемку происшествия.

Жизни ведущего ничего не угрожает, ему оказали помощь в одной из столичных больниц «Мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один», — заявил Чижов журналистам «Вечерней Москвы» и сообщил правоохранительным органам, что знает «этих уродов».