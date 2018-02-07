В Екатеринбурге суд оставил без пенсии Елену Кудряшову, которая известна по сериалу "Вечный зов". 56-летняя актриса четыре месяца потратила на судебные тяжбы, но в итоге суд проиграла.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на последнем заседании отказал в удовлетворении иска – актрисе не хватает 2 лет до необходимых 7 трудового стажа. Адвокаты Кудряшовой (в девичестве Говорухиной) не смогли добиться признания некоторых документов доказательствами работы актрисы, так как записи не были продублированы в трудовой книжке.

Актриса рассказала, что в Госфильмофонде пропали документы, которые могли бы подтвердить ее трудовой стаж. Для необходимых семи лет стажа по документам ей не хватило двух записей — о том, что она работала на "Свердловской киностудии" и "Мосфильме". В Госфильмофонде ей заявили, что ее документы поступили к ним в таком состоянии, что не подлежали хранению. "То печать не отпечаталась, то подписи не те, то букв не хватает. Будто помоями облили", - пожаловалась Кудряшова "Комсомольской правде".