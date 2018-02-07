А чой-то вы во фраке?

Первый праздник, запланированный в Волгоградской области на текущий год, отгремел. Грандиозный по региональным меркам военный парад, уличные гулянья, авиашоу, световые инсталляции и финальный фейерверк с эффектными залпами не тысяч, но десятков орудий. По картинкам телеканалов народ понял – праздник удался. Но взгляд и слух дотошливых горожан уловил правду жизни, которая всегда прорвется с изнанки, если вечерний фрак сшит сермяжными нитками.

Телевизионная трансляция парада действительно вернула во времена, когда в нашей стране была броня крепка и танки быстры. На уровне звучал и голос диктора, который против Клима Коняхина, комментирующего прежние парады, был, конечно, как плотник против столяра, но всё же, выдавал в положенных местах достойные гармонические обертона. Но вот те горожане, что лично пришли на парад, мало того, что ничего не увидели, если не пробились в первые ряды, так ничего, кроме гула военной техники, и не услышали. А ведь некоторые приехали посмотреть парад из Заканалья, да ещё и детей прихватили. Даже диктор с гордостью объявил, что парад пришли посмотреть тысячи горожан. Неужели не нашлось для них в городе динамиков, чтобы установить по всему периметру площади Павших борцов, а не только у трибун?

Критический взгляд внимательных волгоградцев, рассматривающих приближенную телевизионную картинку, уловил вопиющий факт – с копии Знамени Победы, которое вынесли на площадь, исчезли серп и молот – символы Советского государства. Организаторов парада тут же обвинили в вымарывании истории. Пресс-служба Южного военного округа, вроде бы, оправдалась, объяснив, что советская символика никуда не делась. Просто, после многочисленных химчисток краска выцвела. Белая осталась на полотне, а вот серебряная потеряла цвет. Но что помешало при подготовке к грандиозному параду, достойно отреставрировать копию Знамени, хранящуюся в роте почётного караула Мамаева кургана, военные не сообщили.

Критически настроенные горожане не унялись, ничего удивительно в этом нет – правда жизни ведь со всех щелей в Волгограде прёт. И отметили, что военные машины на параде – бронетранспортёры, танки, ракетные установки, конечно, отечественные. А вот автомобили подъехавших чиновников, машины сопровождения полиции – сплошь «Мерседесы», «Ауди» и «Лексусы». Вот такой патриотизм.

Кто-то возразит, что эти бдительные горожане и в бочке с мёдом специфический привкус найдут. Но на то и другие представители в доме должны быть, чтобы мыши не жирели. К тому же, если хорошее было – его отмечали.

Во всех смыслах на высоте была пилотируемая группа «Стрижи». Поприветствовав волгоградцев во время парада, летчики-асы во всей красоте развернулись на авиа-шоу. И хотя ранее запланированное время их полёта скорректировала погода, шестёрка реактивных металлических птиц кружила с фигурами высшего пилотажа, вызывая восторг у гостей города и его жителей всех возрастов. Даже дети Сталинграда, болезненно реагирующие на звуки самолетов, восхищались их мастерством.

Здорово «полетал» и мастер высотной съемки Александр Блинков. Его квадрокоптеры запечатлели и волгоградский мост, который 2 февраля из танцующего стал цветомузыкально-поющим, и величественный фейерверк, освещающий волгоградские улицы, исторические здания и, конечно же, главный символ, по которому город знают во всем мире – монумент «Родина-мать зовет!». Ролик есть в интернете, теперь его может увидеть весь мир, посмотрите и вы, если ещё не видели. Там наш многострадальный Волгоград представлен таким, каким он может быть – гордым красавцем, с каймой великой Волги!

И важно не то, что есть хорошая и плохая картинка. Отрадного и хулимого бывает поровну, главное – что одержит победу, что останется. А что победит – там нам и жить. Во фраке, сермяжном кафтане или в удобном красивом костюме.