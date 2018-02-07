Дорога к школе, где учатся внучка и дочери Грефа, стоила бюджету миллиард рублей

Дорога к частной школе, где учатся дочери и внучка главы Сбербанка Германа Грефа обошлась государсвенному бюждету в почти миллиард рублей. Трассу признали самой секретной и самой дорогой и самой секретной дорогой России.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок в конце августа 2017 годаю Победителем тендера с ценой в без малого 990 миллионов рублей, стала компания «Крост», которая является партнером Сбербанка. При этом, как сообщает «URA.RU», конкурс был объявлен закрытым, а для участия в строительстве какзалось бы обычной дороги пусть и в необычную школу потребовалось «наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Сопротивление местных жителей полиция задушила на корню, даже не смотря на то, что дорога захватывали и часть придомовых территорий. Тягаться с учредителями учреждения, месяц обучения в котором обходится в 80 тысяч рублей, было бесполезно.

Учредителем инновационного образовательного учреждения «Хорошкола» является супруга председателя Сбербанка Яна Греф. В этой же школе занимаются дочери Грефов и его внучка, поскольку комплекс включает в себя и детский сад.

В одном из интервью Яна Греф заявила, что для четы этот проект является благотворительностью. Но видимо, на дорогу меценатства все же не хватило.