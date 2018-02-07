Шувалов: у американцев есть Илоны Маски, но русский народ талантливее

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов признал, что среди американцев есть талантливые люди, как пример он привел Илона Маска. Но, по мнению Шувалова, русский народ более талантливый, чем американский.

В США накануне состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy cо спортивным автомобилем главы компании SpaceX Илона Маска на борту. Маска поздавил американский президент Дональд Трамп.

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, приветствуя участников конкурса "Лидеры России", сказал: "Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального". "Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы, поэтому я желаю вам успехов", — цитирует РИА Новости Шувалова.