Племянника главы Ингушетии убило собственное ружье

Чистка охотничьего ружья стоила жизни Хасану Евкурову, родному племяннику главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Мужчина был обнаружен мертвым у себя дома, в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Рядом с телом лежало охотничье ружье. На месте происшествия работает оперативная группа, предварительная и основная версия случившегося – неосторожное обращение с оружием. Случайный выстрел во время чистки попал в голову, Хасан Евкуров скончался на месте.

Сам глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сейчас находится в рабочей поездке в Катаре, где ведет переговоры о возможностях сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства, туризма и малого бизнеса.