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Племянника главы Ингушетии убило собственное ружье

7 февраля 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Племянника главы Ингушетии убило собственное ружье
фото: соцсети

Чистка охотничьего ружья стоила жизни Хасану Евкурову, родному племяннику главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Мужчина был обнаружен мертвым у себя дома, в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Рядом с телом лежало охотничье ружье. На месте происшествия работает оперативная группа, предварительная и основная версия случившегося – неосторожное обращение с оружием. Случайный выстрел во время чистки попал в голову, Хасан Евкуров скончался на месте.

Сам глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сейчас находится в рабочей поездке в Катаре, где ведет переговоры о возможностях сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства, туризма и малого бизнеса.

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Мужчина пытался получить земельный участок в Крыму по документам 1919 года

Мужчина пытался получить земельный участок в Крыму по документам 1919 года

Мужчина попытался получить земельный участок в Старом Крыму по документам 1919 года. Он утверждает, что ему в наследство досталась земля в городе Старый Крым от гражданки Израиля, покинувшей полуостров после оккупации его немецко-фашистскими захватчиками,

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Племянника главы Ингушетии убило собственное ружье

Племянника главы Ингушетии убило собственное ружье

Чистка охотничьего ружья стоила жизни Хасану Евкурову, родному племяннику главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Мужчина был обнаружен мертвым у себя дома, в селе Троицкое.

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Шувалов: у американцев есть Илоны Маски, но русский народ талантливее

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Телеведущая Алла Михеева сегодня отмечает день рождения. Аллочке, начальником которой на Первом канале является Иван Ургант, исполнилось 29 лет. Теледива первой поздравила себя со своим днем рождения.

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Полпред губернатора Ставропольского края обнаружен мертвым

Полпред губернатора Ставрополья Александр Коробейников сегодня утром найден мертвым. На теле Коробейникова обнаружен след от огнестрельного ранения. О гибели полпреда в Ставрополе передают местные СМИ.

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Трамп поздравил Маска с успешным запуском ракеты-носителя Falcon Heavy

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Редкая природная аномалия "белая смерть" убивает туристов

Редкая природная аномалия, которую называют «белой смертью», зафиксирована в Венгрии. Такое название климатическое явление получило не случайно. Загадочный зимний туман может запросто убить человека.

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