Вандалы уничтожают памятники деревянного зодчества

В Новой Ладоге на грани исчезновения архитектурный ансамбль деревянного зодчества. Старинные особняки в центре города уже несколько лет пустуют. Жильцов расселили, а у администрации нет средств поддерживать объекты культурного наследия в надлежащем виде.

Градозащитники называют Новую Ладогу последним городом Ленинградской области, в котором пока что полностью сохранилась историческая застройка центральных улиц. Но теперь и эти деревянные особняки могут исчезнуть.

«Каменный дом может после пожара простоять в руинах 10 лет, и потом его отреставрируют. С деревянным домом так нельзя. Если его расселили и бросили, даже если и заколотили, туда, к сожалению, обязательно заберутся, обязательно будет поджог», − рассказала координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева.

Так уже случилось с домом Агаповой − постройки второй половины XIX века. Обгоревшие стены без крыши стоят напротив здания местной администрации. Здание уже не восстановить.

Когда-то эти дома на центральной улице Новой Ладоги строили для себя зажиточные купцы. Уже позже, в советские времена, их превратили в коммунальные квартиры.

«Мы их поставили на консервацию, скажем так. Мы что смогли в нашем скромном бюджете», − объяснил заместитель главы администрации Новоладожского городского поселения Андрей Король.

По словам градозащитников, деревянному зодчеству в Новой Ладоге угрожают не только пожары и время, но и позиция местных властей. Дом купца Андреева предлагают вычеркнуть из реестра объектов культурного наследия, а землю отдать под парковку.

Спасти дома мог бы бизнес. Заброшенные особняки можно переделать под гостиницы, рестораны и сувенирные магазины − их в Новой Ладоге практически нет.

(По материалам rosbalt.ru 47channel.ru piter.tv piter-news.net)