Нападение на журналиста могут приравнять к нападению на общественного деятеля

Председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ заявил, что организация возьмет на особый контроль расследование по факту нападения на журналиста «Примечаний» в Ялте.

Владимир СОЛОВЬЕВ и глава Крымского союза журналистов Андрей ТРОФИМОВ предложили внести изменения в Уголовный Кодекс РФ и приравнять нападение на журналиста к нападению на общественного деятеля. А это уже более строгие санкции – вплоть до пожизненного заключения или лишения свободы на 12-20 лет, пишут «Примечания», пишут "Аргументы недели - Крым".

Эта тема стала особенно актуальна после недавнего нападения на Евгения ГАЙВОРОНСКОГО.

Напомним, 1 февраля, в 11:50 в Ялте в центральной части города неизвестный кавказской наружности подбежал к ГАЙВОРОНСКОМУ сзади, повалил на землю ударом ноги в спину, нанес несколько ударов по голове и по спине. Нападавший скрылся.

Избиение произошло после того, как журналиста пригласили в главк МВД в Симферополь, чтобы опросить по фактам угроз и преследования со стороны застройщика из Гаспры Дмитрия ТЮКАЕВА.

С большой долей вероятности нападение является первой попыткой реализовать многочисленные угрозы жизни и здоровью ГАЙВОРОНСКОГО, уверен пострадавший.