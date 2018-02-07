Клонирование - этические проблемы или польза для человечества?

Китайские ученые клонировали приматов, используя метод «овечки Долли» им удалось получить сразу двух клонов одной мартышки. И в обществе снова остро встал вопрос о правомерности и целесообразности клонирования человека.

Те, кто вступает «за» использование подобного метода считают, что клонирование способно спасти человечество, а также позволит бездетным парам иметь ребенка. Эксперты считают, что клоны будут являются идентичными близнецами людей, рожденных традиционным способом. Они будут иметь с объектом одинаковый вес и рост, а также интеллект. Среди отличий ученые назвали отпечатки пальцев, характер, поведение и воспоминания, пишет портал deita.

Противники клонирования возражают, ведь обычный ребенок — не клон своих родителей. У каждого человека в клетках есть двойной набор генов: один набор от отца, другой — от матери. С точки зрения эволюции, это хорошо, потому что увеличивается генетическое разнообразие.

«Принципиальных проблем в клонировании людей нет. Если поставить такую задачу, нужно будет оптимизировать опыты по подсаживанию генетического материала из клеток взрослого человека в лишенную собственного генетического материала яйцеклетку»- считает доктор биологических наук, профессора Сколковского института науки и технологий и Университета Ратгерса Константин Северинов.

Однако, этические и нравственные проблемы клонирования человека абсолютно заводят в тупик вопроси использования данной технологии на людях.